FC Bayern schont drei Spitzenkräfte im Pokal

Kapitän Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldspieler Leon Goretzka bekommen beim FC Bayern München für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal eine Pause. «Der Fuß hat ein bisschen reagiert nach dem Spiel, aber das war zu erwarten, das ist nichts Besonderes oder Überraschendes gewesen», sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag über Torhüter Neuer, für den Sven Ulreich bereit steht.

Der Bayern-Kapitän hatte sich vor einer Woche beim Gewinn des Supercups in Dortmund eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen und vorübergehend mit dem Training ausgesetzt. In der Bundesliga stand der 35-Jährige aber wieder im Tor.

Länderspiele im Blick

Im Cup-Spiel am Mittwoch (20.15 Uhr) beim Fußball-Fünftligisten Bremer SV wird auch Lewandowski geschont. Der 33 Jahre alte Stürmer soll stattdessen in München ebenso trainieren wie Nationalspieler Goretzka.

«Aufgrund der Erfahrungen, die wir haben mit der Hülle und Fülle von Spielen, die auch bei Hansi auf ihn warten werden, wenn alles normal läuft», nannte Nagelsmann den Grund mit Blick auf die Belastung durch die Länderspiele unter Bundestrainer Hansi Flick ab nächster Woche.

Nagelsmann sieht auch trotz des fehlenden Trios ein «stabiles Konstrukt» seiner Mannschaft gegen einen Außenseiter, der die Partie als «Spiel des Jahrhunderts» begreift. «Aus ihrer Sicht kann ich das absolut nachvollziehen, Jahrhundertspiel, das ist auch logisch», meinte Nagelsmann. «Der Pokal ist immer besonders, wenn unterklassige Vereine gegen höherklassige spielen, dann natürlich noch einen Tick besonderer, wenn du gegen Bayern München spielst. Am Ende geht es darum, dass wir das Spiel gewinnen wollen und müssen.»

(L'essentiel/DPA )