Tausende Fans stürmen Platz vor Liverpool-​​Derby

Die angekündigten Proteste gegen die Glazer-Familie sind eskaliert. In Manchester gingen United-Anhänger am Sonntag vor dem Derby gegen Rivalen Liverpool auf die Straße, versammelten sich vor dem Old Trafford.

Dabei sollte es nicht bleiben. Fans drangen ins Stadion ein und stürmten den Rasen des altehrwürdigen Stadions. Sie mussten von Sicherheitskräften entfernt werden. Andere sollen indes versucht haben, die Mannschaft vor der Abfahrt beim Lowry Hotel zu hindern.

Entscheidendes Duell

Noch ist unklar, ob das Premier-League-Topspiel gegen den FC Liverpool wie geplant um 17:30 Uhr angepfiffen werden kann. Es handelt sich um ein womöglich vorentscheidendes Duell. Gewinnt Titelverteidiger Liverpool, können die Reds Manchester City zum Meister küren. Die Star-Truppe von Trainer Pep Guardiola ist souveräner Tabellenführer. United könnte die 13 Punkte Rückstand in den verbleibenden vier Runden nicht mehr aufholen.

Der Hintergrund der Proteste: Die Besitzerfamilie Glazer ist bei den Red Devils seit vielen Jahren in der Kritik. Die Fans fordern den Verkauf des Klubs und eine 50+1-Regel, durch die die Mehrheitsanteile des Vereins nicht mehr bei einem Investor liegen könnten.

Super League als Auslöser

Die Neugründung der Super League hatte für eine Welle der Wut von Fußball-Fans aus aller Welt geführt. Manchester United war eines von sechs englischen, zwölf europäischen Teams, die sich mit dem neuen, elitären Bewerb von der UEFA und ihren Europacup-Bewerben abspalten wollten. Durch den Protest der Fans ist das Projekt gescheitert.

Die Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs hält an, manifestiert sich wie an diesem Sonntag in wachsender Unruhe unter den Fan-Lagern.

