Everton-​​Star Allan entzückt mit besonderer Geste

Vergangene Woche lief der Brasilianer Allan Marques noch mit voller Haarpracht für den FC Everton auf. Am Sonntag postete er auf seinem Instagram-Account ein Foto, das ihn mit einer Glatze zeigt. Der Sohn des 30-jährigen Mittelfeldspielers leidet an einer Autoimmunerkrankung, bei der einem die Haare ausfallen. Laut Allan leidet sein Sohn (9) schon seit dem vierten Lebensjahr an der Krankheit.

Solidarität mit seinem Sohn

Allan hat sich zu diesem Schritt entschieden, um sich solidarisch mit seinem Sohn zu zeigen. «Unser Sohn ist gesund und muss praktisch keine Medikamente nehmen», schreibt die Frau des Everton Publikumslieblings auf Instagram. Trotzdem sei es nicht einfach für ihren Sohn, die Blicke der anderen Menschen zu ertragen.

Dass solche Solidaritätsbekundungen im Sport nicht selten sind, zeigen auch noch andere Beispiele (siehe Bilderstrecke oben). So rasierte sich die ganze Mannschaft von Atletico Bilbao eine Glatze, da ihr Teamkollege Yeray Alvarez an Krebs erkrankte.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)