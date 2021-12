Erstliga-​​Verein ist online zum Verkauf ausgeschrieben

Dass ab und zu einzelne Fußball-Profis via Social Media (beispielsweise via LinkedIn) nach einem neuen Arbeitgeber suchen, ist mittlerweile Gang und Gäbe. Dass sich aber ein ganzer Verein im Web feilbietet, ist dann doch eher ungewöhnlich. Dennoch: Es kommt vor. Beroe Stara Zagora, der Tabellensiebte der obersten bulgarischen Liga, sucht offiziell seit dem 23. Dezember nach einem Käufer.

Dies verkündete der Verein aus dem Zentrum Bulgariens am vergangenen Donnerstag auf der eigenen Webseite. Der Hintergrund: Beroe Stara Zagora, immerhin einfacher bulgarischer Meister und zweifacher Pokalsieger, gehört bislang einem staatlichen Energiekonzern. Da sich der Energiesektor in Bulgarien in einer Krise befindet, hat die Politik entschieden, die staatlichen Organisationen zu optimieren, bzw. ihr Management effizienter zu machen.

100 Prozent der Aktien, Gebote via Email

Ein Fußball-Club hat dann wohl keinen Platz im Portfolio. Ganz zur Freude all derjenigen, die sich schon immer einen eigenen Fußballclub gewünscht haben. Denn: 100 Prozent der Aktien werden verkauft, jeder kann mitbieten, das Aktienpaket geht an den Höchstbietenden.

Der Verein schreibt auf der Webseite: «Interessenten können ihre Interessenbekundung bis zum 9. Januar per E-Mail übermitteln.» Interesse? Die Email-Adressen gibt es unterhalb im Tweet.

