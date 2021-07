Benficas Präsident Vieira wegen Betrug verhaftet

Der langjährige Präsident von Benfica Lissabon ist im Zuge einer Betrugsaffäre beim portugiesischen Fußball-Topclub zurückgetreten. Luís Filipe Vieira habe am Donnerstagabend seinen Rücktritt eingereicht, die Trennung werde am Freitag vollzogen, teilte der Verein mit. Der 72 Jahre alte Unternehmer war seit 2003 Boss des traditionsreichsten Clubs Portugals. Er war am Donnerstag voriger Woche unter dem Vorwurf der Geldwäsche, des Steuerbetrugs, der Urkundenfälschung und der Veruntreuung festgenommen worden.

Benfica president Luís Filipe Vieira has been arrested for charges relating to money laundering, tax evasion, and various other fiscal crimes.



In addition to LFV, his son Tiago Vieira, the Portuguese businessman José Antonio dos Santos and agent Bruno Macedo have been arrested.