Andrich rettet Leverkusen einen Punkt

Bayer Leverkusen hat in letzter Minute die vierte Saison-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gerade noch abgewendet. Robert Andrich rettete der Werkself am Sonntag mit seinem Ausgleichstor in der 90. Minute ein 1:1 (0:1) bei Hertha BSC.

Bayer, das seit vier Liga-Spielen ohne Sieg ist, liegt mit 18 Punkten auf Platz sechs. Die Berliner, die durch Stevan Jovetic in Führung gegangen waren (42.), belegen den 13. Platz.

(L'essentiel/DPA)