Elfmeter nach Videobeweis – ohne VAR

Normalerweise ist es die Aufgabe des Video Assistant Referee (VAR), den Schiedsrichter auf dem Platz zu unterstützen und auf Szenen hinzuweisen, die dieser vielleicht nicht gesehen hat. Der bolivianische Schiedsrichter Raul Orosco berief sich nun in einem Spiel der höchsten Liga des Landes zwischen Club Always Ready und Club Bolivar auf genau jenen VAR.

In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte der 40-Jährige mit seinem Elfmeterpfiff wohl für einen der kuriosesten VAR-Entscheide überhaupt. Nachdem bei einem Zweikampf im Strafraum der Gäste die Pfeife des Offiziellen stumm geblieben war, intervenierte Oroscos Assistent an der Seitenlinie.

Kein Monitor, kein VAR

Eine kurze Unterhaltung später rannte Orosco das Rechteck als Zeichen des Videobeweises in die Luft zeichnend und danach den ausgestreckten Arm auf den Elfmeterpunkt zeigend wieder auf den Platz. Dumm nur, dass an der Seitenlinie gar kein Monitor aufgestellt war, auf dem er eine Wiederholung der Szene hätte schauen können. Denn in Bolivien gibt es gar keinen VAR.

Umso verständlicher, dass Spieler und Fans von Bolivar lautstark ihrem Missmut Ausdruck verliehen. Doch der Fußballgott schien ein Einsehen mit den Gästen zu haben. Der zuvor eingewechselte William Ferreira setzte den Elfmeter an den Pfosten, es blieb beim 0:1 aus Sicht von Always Ready.

Nur zeigen die TV-Bilder, dass ein Bolivar-Spieler vor der Schussabgabe vorzeitig bis zum Elfmeterpunkt in den Strafraum eingedrungen war. In solchen Szenen fordert das Reglement eine Wiederholung des Elfmeters. Der Video-Assistent hätte hier eingreifen müssen. Doch den gibt es ja in Bolivien nicht.

