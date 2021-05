Uefa verschärft Drohung gegen abtrünnige Clubs

Die Europäische Fußball-Union Uefa hat ihre Drohung gegen die verbliebenen drei Gründungsmitglieder der gescheiterten Super-League verschärft. Man habe sich alle Rechte vorbehalten, angemessene Aktionen zu unternehmen und werde die Angelegenheit an die zuständigen Uefa-Disziplinargremien übergeben, teilte der Kontinentalverband am Freitagabend mit. Aus dem ursprünglichen Dutzend haben bislang Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin ihre Ambitionen für eine Super-League nicht aufgegeben. Die möglichen konkreten Konsequenzen ließ die Uefa offen.

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.



The matter of the other clubs involved in the so-called "Super League" will be referred to UEFA disciplinary bodies.



Full story: ⬇️