Wie geht die Champions League in der Krise weiter?

Die Duelle Barcelona gegen Paris Saint-Germain und Leipzig gegen Liverpool stehen in knapp zwei Wochen an – als erste zwei Begegnungen des Champions-League-Achtelfinales. Doch das Corona-Virus könnte auch dagegen etwas haben, speziell im Fall von RB Leipzig. Denn was die aktuellen Corona-Einreisebestimmungen nach Deutschland betrifft, gibt es da ein Problem: Liverpool darf eigentlich gar nicht einreisen. Deshalb hat die Uefa den Clubs diverse Optionen präsentiert.

Die Uefa fordert in ihren neuen Richtlinien als Erstes alle Clubs auf, eine Sondergenehmigung bei den zuständigen Behörden einzuholen. Wenn dieser Antrag zu spät eingeht oder ihm nicht stattgegeben wird, kann der Club einen neutralen Spielort vorschlagen. Oder aber die beiden Vereine könnten das Heimrecht tauschen. Und zu guter Letzt kann eine Spielverschiebung in Betracht gezogen werden. Sollten die Clubs keinen Konsens finden, nimmt sich die Uefa heraus, das Heimteam mit einer 0:3-Forfait-Niederlage zu bestrafen.

Die Uefa nimmt sich zudem die Freiheit heraus, vor jedem Duell zu entscheiden, ob es überhaupt Hin- und Rückspiele geben wird. Denn wenn zu viele Verschiebungen drohen, müssen die Spieltage der Achtefinal-Paarungen gekürzt werden. Das bedeutet, einzelne Duelle könnten in nur einer Partie entschieden werden.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)