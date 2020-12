Gladbach-​​Stürmer spuckt Gegner mitten ins Gesicht

SUIVI - #Football : Le joueur, Marcus #Thuram, crache au visage de son adversaire en pleine épidémie de #COVID19. Il a été expulsé et les joueurs n’ont pas quitté le terrain et le match s’est ensuite poursuivi. pic.twitter.com/stCX6eTmtx — FranceNews24 (@FranceNews24) December 20, 2020

Die Szene schockierte. Sie war ekelhaft. Beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Hoffenheim spuckte Gladbach-Spieler Marcus Thuram seinem Gegenspieler Stefan Posch ins Gesicht und sah dafür die Rote Karte (79.). Nach einem Zweikampf gerieten die beiden in der Schlussphase aneinander, standen sich Stirn an Stirn gegenüber. Die Folge: Gladbach verlor die Partie 1:2.

Stunden nach dem Spuck-Eklat meldete sich in der Nacht der Täter zu Wort. Thuram nahm via soziale Medien zu seiner Aktion Stellung, schrieb: «Ich habe mich gegenüber einem Gegner falsch verhalten. Es war ein Versehen und nicht wirklich beabsichtigt. Ich entschuldige mich bei allen, bei Stefan Posch, meinen Gegnern, meinen Team-Kollegen, meiner Familie und allen, die meine Reaktion gesehen haben.»

Und die Mitspieler und der Coach Marco Rose? Die sprachen bereits kurz nach der Partie. So fand Rose in seinem ersten Statement nach dem Spiel deutliche Worte. «Ich möchte mich im Namen des gesamten Vereins entschuldigen. Das gehört einfach nicht auf den Fußballplatz. Das geht weit über die Grenzen hinaus. Da sind ihm die Sicherungen durchgebrannt», sagte der Coach auf der Pressekonferenz. Und: «Ich muss aber natürlich auch sagen, dass er eigentlich ein guter Junge ist.» Er komme aus einem sehr guten Elternhaus, sei gut erzogen und habe gute Manieren.

Thurams Mitspieler fanden derweil deutlichere Worte. Valentino Lazaro bezeichnete den Spuck-Skandal als «Genickbruch». Christoph Kramer sagte: «Das ist eine Aktion, da sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Das darf ihm natürlich niemals passieren. Das kann man auch nicht entschuldigen.»

Bayern zurück an der Tabellenspitze

Weltfußballer Robert Lewandowski schoss derweil den FC Bayern München in fast letzter Sekunde zur Tabellenführung über Weihnachten. Der 32-Jährige traf beim 2:1 im Liga-Hit beim bisherigen Spitzenreiter Bayer Leverkusen doppelt (43. und 90.+3). 2019 hatte sich RB Leipzig die inoffizielle Weihnachts-Meisterschaft gesichert, im Jahr davor Borussia Dortmund. Am Ende triumphierten aber immer die Bayern.

Leverkusen, das noch nie deutscher Meister war, erwies sich am Samstag lange als Gegner auf Augenhöhe. Patrik Schick (14.) brachte Bayer nach cleverem Eckball-Trick mit sehenswerter Volley-Abnahme in Führung und sorgte dafür, dass die Münchner erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte zum siebten Mal in Folge in Rückstand gerieten. Beeindruckend: Zum siebten Mal punkteten sie trotzdem – dank Lewandowski.

(L'essentiel)