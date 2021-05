Cavani feiert herrlichen Treffer bei Fan-​​Comeback

We have a feeling this won't be the last time we show this... @ECavaniOfficial #MUFC | #️⃣ #MUNFUL

Im Heimspiel gegen Fulham kam Edinson Cavani an der Mittellinie zum Ball, lief noch einige Schritte und zog dann sofort ab. Der 34-Jährige hatte offenbar gesehen, dass Fulham-Torwart Areola etwas zu weit vor seinem Tor stand. Cavani schoss aus 30 Metern sehenswert ins Netz. Ein Traumtor für die 10.000 Zuschauer auf den Rängen des Old Trafford.

Zum Sieg reichte es für die «Red Devils» aber dennoch nicht, weil Bryan in der 76. Minute noch den 1:1-Ausgleich für Fulham erzielte. Platz zwei ist damit noch nicht abgesichert, am letzten Spieltag wartet am Sonntag noch das Gastspiel bei den Wolverhampton Wanderers.

Today was just the start.



Thank you to those who attended and for your support throughout the season. We can't wait to see more of you back home soon ❤️#MUFC pic.twitter.com/VENpEzy5hZ