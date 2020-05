An einem Tag: drei Verstöße gegen Ausgangssperre

Kyle Walker macht, was er will. Zumindest scheint es so. Vor ein paar Wochen wurde publik, dass der Rechtsverteidiger in Zeiten von Corona keine Berührungsängste hat. So feierte er in seiner Wohnung in Cheshire eine Sexparty mit zwei Prostituierten. Die Party dauerte die ganze Nacht, die zwei Frauen verließen erst in der Morgendämmerung das Apartment des englischen Nationalspielers.

Pikant: Am Tag der Sexparty rief der Fußballstar in den sozialen Netzwerken seine Fans dazu auf, den Anweisungen der Regierung zum Social Distancing Folge zu leisten und zu Hause zu bleiben. Man City rügte ihn und verhängte gegen ihn eine Geldstrafe.

«Wer hat das verdient?»

Daraus gelernt scheint der 29-Jährige nicht zu haben. Denn: Laut der Sun hat Walker nun innerhalb 24 Stunden dreimal die Ausgangssperre in Großbritannien ignoriert. Zunächst war er bei seiner Schwester, die Geburtstag hatte, dann war er zu Besuch bei seinen Eltern. Und gegen Abend machte Walker eine Fahrradtour. Ihm droht nun eine Strafe von bis zu 1000 Pfund, da in Großbritannien Wiederholungstäter hart bestraft werden.

Walker selbst zeigt sich Stunden nach der Veröffentlichung des Sun-Artikels empört und verletzt. So postete er auf Instagram ein langes Statement, in welchem er seine Sicht der emotional Dinge darlegt. «Was haben meine Eltern und meine Schwester getan, dass ihre Privatsphäre von Fotografen verletzt wird? Ich habe ständig das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich fühle mich nicht einmal sicher in den Grenzen meines eigenen Zuhauses. Wer hat das verdient?» Und: «Ich bin ein Mensch, der Schmerz spürt. Auch wenn ich als Profisportler in der Öffentlichkeit stehe, bin ich nicht immun dagegen.»

(L'essentiel/nh)