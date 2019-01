Vahid Selimovic zieht es von Metz nach Zypern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der FC Metz wird in der zweiten Saisonhälfte nur noch einen Luxemburger in den eigenen Reihen haben. Verteidiger Vahid Selimovic hat gerade bei Apollo Limassol unterschreiben, die derzeit den dritten Platz in der zypriotischen Liga belegen.

Durch die starke Konkurrenz beim französischen Club und mehrere Verletzungen konnte Selimovic diese Saison noch keine einzige Minute in der Ligue 2 spielen. Der 21-Jährige wurde bis Mai 2021 beim zypriotischen Club verpflichtet, wo er die Nummer 4 tragen wird.

Der gebürtige Luxemburger hat bereits in mehreren Nachwuchs-Mannschaften in Luxemburg gespielt. Für eine sportliche Nationalität hat er sich noch nicht entschieden, da er aufgrund seiner serbischen Wurzeln auch für Serbien spielen könnte.

(th/L'essentiel)