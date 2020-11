Barcas «Zukunft beginnt in Kiew»

Die spanische Sportpresse hat am Mittwoch den 4:0-Sieg einer stark verjüngten Mannschaft des FC Barcelona gefeiert, die ohne Superstar Leo Messi und andere Leistungsträger angetreten war. «Die Zukunft beginnt in Kiew», titelte die Sportzeitung AS. Und Sport schrieb, eine völlig überraschende Barça-Mannschaft habe «Kiews Iglu niedergebrannt».

Großes Lob auch für den neuen niederländischen Trainer der Blaugrana, Ronald Koeman. Seine Strategie habe sich als «hervorragend» erwiesen, schrieb Mundo Deportivo. Der FC Barcelona schaffte mit dem Auswärtssieg am Dienstagabend den Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

Viele Leistungsträger verletzt

Messi und auch Frenkie de Jong waren gar nicht mit nach Kiew gereist. Sie sollten sich ausruhen, hatte der Niederländer die Entscheidung begründet, die viele Fans hinterfragt hatten. Im enttäuschenden Liga-Spiel gegen Atlético Madrid hatte Messi keine gute Figur gemacht. AS hatte spekuliert, es könne angesichts der Querelen zwischen Messi und seinem Club und der mangelnden Leistung auf dem Rasen noch andere Gründe als nur die Schonung des wichtigsten Spielers geben.

Auch die verletzten Leistungsträger Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati und Sergio Busquets standen Koeman nicht zur Verfügung. Deshalb schickte der Niederländer teils noch ganz junge Ersatzspieler aufs Feld: Óscar Mingueza, Sergiño Dest, Júnior Firpo, Carles Aleñá, Francisco Trincão und Pedro González López, kurz Pedri, der am Mittwoch 18 Jahre alt wurde.

(L'essentiel/dpa)