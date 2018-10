PSG haut Belgrad weg, Schalke gewinnt in Moskau

Superstar Neymar hat Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain mit einem Dreierpack zum ersten Saisonsieg in der Champions League geführt. PSG setzte sich am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad mühelos 6:1 (4:0) durch. Der Brasilianer Neymar (20./22./81. Minute) erzielte seine ersten drei Treffer der Spielzeit in der Königsklasse, auch Edinson Cavani (37.), Ángel Di María (41.) und Kylian Mbappé (70.) trafen. Für Belgrad war der ehemalige deutsche Nationalspieler Marko Marin (74.) erfolgreich.

Zum Auftakt in Gruppe C musste sich Paris gegen den FC Liverpool von Coach Jürgen Klopp noch mit 2:3 geschlagen geben, gegen das überforderte Belgrad war das Starensemble deutlich souveräner und hätte noch höher gewinnen können. Neymar verwandelte gleich zwei Freistöße direkt und verwertete zudem einen starken Pass von Mbappé aus kurzer Distanz, ehe er kurz vor Schluss für Ex-Weltmeister Julian Draxler ausgewechselt wurde.

Roter Stern war in allen Belangen unterlegen und musste nach dem 0:0 gegen den SSC Neapel die erste Niederlage hinnehmen. Die Gäste durften wegen einer UEFA-Strafe keine Tickets an ihre Fans verkaufen, eine Tribüne des Prinzenpark-Stadions blieb deswegen leer.

Schalke schlägt Lok Moskau

Im zweiten frühen Abendspiel am Mittwoch feierte Schalke einen späten 1:0-Sieg (0:0) bei Lok Moskau von Ex-Kapitän Benedikt Höwedes. Weston McKennie erzielte in der 88. Minute den einzigen Treffer der Partie. Die Königsblauen, die in der Meisterschaft bislang den Erwartungen weit hinterherhinken, setzten sich damit vorübergehend auf Platz eins in ihrer Gruppe. Am 24. Oktober und 6. November kommt es in der Champions League nun zu den Duellen mit Galatasaray Istanbul. Zum Auftakt hatten die Schalker 1:1 gegen den FC Porto gespielt.

Gruppenphase, 2. Spieltag:

Dienstag

1899 Hoffenheim - Manchester City 1:2 (1:1)

Juventus Turin - Young Boys Bern 3:0 (2:0)

Bayern München - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

AEK Athen - Benfica Lissabon 2:3 (0:2)

Olympique Lyon - Schachtjor Donezk 2:2 (0:1)

AS Rom - Viktoria Pilsen 5:0 (2:0)

ZSKA Moskau - Real Madrid 1:0 (1:0)

Manchester United - FC Valencia 0:0

Mittwoch

Paris Saint-Germain - Roter Stern Belgrad 6:1 (4:0)

Lokomotive Moskau - FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Atlético Madrid - FC Brügge 21.00

Borussia Dortmund - AS Monaco 21.00

Tottenham Hotspur - FC Barcelona 21.00

PSV Eindhoven - Inter Mailand 21.00

SSC Neapel - FC Liverpool 21.00

FC Porto - Galatasaray Istanbul 21.00

(L'essentiel/dpa/jt)