Netz zeigt sich schadenfroh über Messis Fehlschuss

Barca atmet auf! Frenkie de Jong schoss die Katalanen am Sonntag nach Assist von Lionel Messi zu einem knappen Auswärtssieg bei SD Huesca. Mit dem 1:0 wahrt der krisengebeutelte Top-Club zumindest den Anschluss an die Spitzenplätze. Der Tabellenfünfte der spanischen Liga hat nach 16 Runden zehn Punkte Rückstand auf Leader Atletico, der ein Spiel mehr absolviert hat.

Barca muss sich derzeit alles hart erkämpfen. Eine Szene aus dem jüngsten Ligaspiel steht sinnbildlich für die Krise: Ein Fehlschuss von Lionel Messi.

Der Superstar wollte eine Hereingabe per Dropkick im Tor versenken. Stattdessen verfehlte er sein Ziel um etliche Meter. «Das muss der schlechteste Schuss seiner Karriere sein», urteilt ein User auf Twitter und erntet für seinen Kommentar viel Zustimmung. Der misslungene Halbvolley wird zur Lachnummer. Schadenfrohe Fußballfans vergleichen den Versuch mit einem Tritt von Jackie Chan.

