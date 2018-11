Fola Esch verkürzt Abstand zur Tabellenspitze

Mit einem knappen Sieg bei Hamm Benfica hat Fola Esch am Sonntag zum Tabellenersten Jeunesse aufgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser setzte sich in der Hauptstadt dank Toren von Ryan Klapp (20.) und Stefano Bensi (61.) mit 2:1 durch und verkürzte so den Abstand auf den Lokalrivalen auf fünf Punkte. Bertino Cabral (76.) ließ die Gastgeber noch hoffen, doch am Ende nahmen die Escher drei Punkte in den Süden mit und schieben sich auf Platz zwei in der Tabelle vor.

12. Spieltag





Sonntag, 25. November:



Rosport - F91 2:2

Hamm Benfica - Fola 1:2

Progrès - RFCU 2:0

Rümelingen - Petingen 0:0

Etzella - Strassen 0:2

Hostert - Mondorf 1:1

Jeunesse - Differdingen 0:0





Jeunesse Esch kam am Sonntag zuhause gegen den FC Differdingen nicht über ein 0:0 hinaus. Auch die Drittplatzierten Düdelinger müssen eine Enttäuschung verkraften: In Rosport erreichten die Europacup-Fighter nur zu einem 2:2-Unentschieden. Gilles Feltes erzielte in letzter Minute den Ausgleich für die tapfer kämpfende Heimmannschaft. Zuvor hatten Tim Hartmann (27.) beziehungsweise Danel Sinani (65.) und David Turpel (70.) getroffen.

Progrès geht nach einem 2:0 gegen Racing wieder auf Tuchfühlung zum oberen Tabellensegment. Mayron De Almeida (51.) und Sebastien Thill (72.) trugen sich bei den Niederkornern in die Torschützenliste ein.

Tabelle BGL-Ligue:

1. Jeunesse Esch 12 27:7 29

2. Fola Esch 12 29:13 24

3. F91 Düdelingen 12 35:20 23

4. FC Differdingen 12 18:9 23

5. Progrès Niederkorn 12 24:17 22

6. Racing FC Union Luxemburg 12 20:11 21

7. Union Titus Petingen 12 15:25 17

8. US Mondorf 12 18:19 14

9. FC Etzella Ettelbrück 12 15:21 14

10. Una Strassen 12 19:23 13

11. FC Victoria Rosport 12 16:25 12

12. US Hostert 12 13:28 12

13. RM Hamm Benfica 12 14:25 8

14. US Rümelingen 12 18:38 7

(L'essentiel)