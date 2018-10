2:1-​​Sieg im Spitzenspiel! Fola stoppt Progrès

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fola Esch hat nach dem mauen Auftakt wieder Boden in der Meisterschaft gut gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser besiegte am Montagabend im Spitzenspiel der BGL Ligue den Reviernachbarn Progrès Niederkorn mit 2:1 (0:0). Ken Corral (55.) und Samir Hadji (72.) erzielten die Treffer für Fola. Progrès-Angreifer Emmanuel Françoise gelang nur noch der Anschlusstreffer (90.).

Tabelle:



1. Jeunesse 6 14:3 16

2. Differdingen 7 10:7 15

3. RFCU 7 13:5 14

4. F91 6 14:9 12

5. Progrès 7 12:11 10

6. Petingen 7 7:13 10

7. Fola 7 10:10 9

8. Hamm Benfica 7 11:10 8

9. Etzella Ettelbrück 7 10:9 8

10. Rosport 7 10:11 8

11. Mondorf 7 8:11 7

12. Strassen 7 11:15 7

13. Hostert 7 8:18 7

14. Rümelingen 6 12:18 6

Die Escher liegen nun auf Rang sieben in der Tabelle und halten bei neun Punkten. Progrès, das vor dem Duell mit Fola in vier Spielen eine stolze Ausbeute von zehn Punkten geholt hatte, bleibt trotz der Niederlage an Position fünf.

BGL Ligue, 7. Spieltag

Sonntag, 30. September:

Strassen – Jeunesse Esch 0:4

Mondorf – RFCU 0:3

Hostert – Rosport 0:3

RM Hamm Benfica – Etzella Ettelbrück 1:1

FC Differdingen – US Rümelingen 3:2

F91 Düdelingen – Union Titus Petingen 6:1

Montag, 1. Oktober:

Fola Esch – Progrès Niederkorn 2:1 (0:0)

(L'essentiel)