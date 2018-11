Bayerns Geheimplan mit Torwart-​​Legende Kahn

Dass sich die Ära Uli Hoeneß dem Ende neigt, hatte der Präsident des FC Bayern München Anfang November verlauten lassen. Laut der Süddeutschen Zeitung sind die lockeren Gedankenspielchen inzwischen aber von einem konkreten Szenario mit Oliver Kahn als Vereinschef abgelöst worden, über das am Mittwoch als erstes die SportBild berichtete.

Aktuell ist die Vereinslegende – Kahn hütete das Tor des deutschen Rekordmeisters zwischen 1994 und 2008 – beim ZDF als Experte engagiert. Dort soll er einen Vertrag bis zum Ende der EM 2020 haben. Gut möglich, dass er diesen nicht einhalten wird, da Kahn dann schon bei den Bayern tätig sein könnte. Laut einem Vertrauten des früheren Torwarts habe dieser schon lange auf einen Anruf seines Herzensclubs gewartet. Hoeneß, 66, ist bis November 2019 als Präsident gewählt, Rummenigge, 63, besitzt als Vorstandsvorsitzender einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2019.

Der Club kommentierte das Szenario nicht, schreibt das renommierte Blatt aus München weiter, und fügt an: «Aber natürlich kann es den Bossen nicht gefallen, dass eine Woche vor der Jahreshauptversammlung am 30. November öffentliche Dynamik in die Sache kommt.» Die Bayern hätten wohl lieber im Geheimen an ihrer Zukunft gebastelt.

(L'essentiel)