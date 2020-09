Italienischer Schiedsrichter in Lecce erstochen

Schocknachricht aus dem italienischen Fußball: Schiedsrichter Daniele De Santis und seine Freundin Eleonora Manta wurden am Montagabend in ihrem Haus in Lecce erstochen. Laut der Zeitung La Repubblica wurde der 33-Jährige im Treppenhaus umgebracht, die 30-jährige Partnerin im Wohnzimmer.

Nachbarn hörten Schreie und sahen einen maskierten Mann mit einem Messer aus dem Haus laufen. Sofort alarmierten sie die Rettungskräfte. Diese konnten nach dem Eintreffen am Tatort nur noch den Tod des Paares feststellen. Ermittlungen zum Tathergang wurden aufgenommen.

« Keine Worte können den Schmerz beschreiben »

In Italien ist man schockiert über den Tod des jungen Paares. «Keine Worte können den Schmerz beschreiben», sagte Francesco Ghirelli, Präsident der Lega Pro (ehemals Serie C). Auch Marcello Nicchi, Präsident der italienischen Schiedsrichtervereinigung, zeigte sich erschüttert von der Tragödie und sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

De Santis war ein aufstrebender Schiedsrichter. Er pfiff 130 Spiele in der Serie C und D. Am Mittwoch hätte der 33-Jährige im italienischen Cup das Spiel zwischen Monopoli und Modena leiten sollen.

(L'essentiel/Herbie Egli)