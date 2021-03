Zidane öffnet Tür für Ronaldo in Madrid

Die Gerüchte um eine Rückkehr des verlorenen Sohns nach Madrid, brechen nicht ab. Jetzt heizt Real Madrid Trainer Zinédine Zidane diese noch mehr an. Auf die Frage bei «Sky Italia», ob an dem Gerücht einer Rückkehr des 36-Jährigen nach Spanien etwas dran sei, antwortete Zidane: «Es ist möglich. Wir kennen Cristiano, wir kennen ihn als Mensch und wissen alles, was er für Real Madrid getan hat.»

Der Franzose betonte aber auch, dass Ronaldo zurzeit noch Spieler von Juventus Turin sei. Wie Eurosport am Dienstagmorgen berichtet, soll es aber kein Real-Comeback geben für CR7. Der Club soll eine Rückkehr abgelehnt haben und stattdessen den 22-jährigen PSG-Stürmerstar Kylian Mbappé als Wunschtransfer für die Offensive favorisieren.

(L'essentiel/fos)