Flitzer grätscht heran – so cool bleibt nur Zlatan

Der junge Flitzer verliert auf dem glitschigen Rasen den Halt. Mit Karacho und beiden Beinen voran grätscht er Zentimeter neben einer lebenden Fußball-Legende vorbei. Die würdigt ihn keines Blickes.

Auch als Security-Mitarbeiter den Fan und einen zweiten Mann davon abhalten, mit Zlatan Ibrahimovic auf Tuchfühlung zu gehen, schlendert der unbehelligt weiter. Kurz huscht ein Grinsen über die Lippen des 37-Jährigen. Diese Szene belustigt tausende Fans auf Twitter, der Clip geht viral.

Ibrahimovics Kult-Status wächst dadurch weiter an. Die Bilder entstanden im Anschluss an die Partie von LA Galaxy in Colorado gegen die Rapids. Über den Ausgang des Spiels durfte der Schwede nicht zufrieden sein. Ohne einen Torerfolg des Superstars verlor Galaxy 1:2, liegt in der Western Conference der MLS nur auf Rang 8, aber nur sieben Teams schaffen es ins Playoff.

(L'essentiel/uten)