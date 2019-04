Ajax entscheidet Halbfinal-​​Hinspiel für sich

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam steht dicht vor seinem ersten Champions-League-Endspiel seit 1996. Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag gewann am Dienstag das Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse beim englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur 1:0 (1:0) und geht damit als Final-Favorit in das Rückspiel am kommenden Mittwoch.

Donny van de Beek (15. Minute) erzielte den Ajax-Siegtreffer. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch der FC Barcelona und der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp gegenüber.

(L'essentiel/dpa)