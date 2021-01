Hummels äußert sich kritisch zu Ex-​​Trainer

Mats Hummels und Borussia Dortmund, das ist eine Beziehung, die abgesehen von einem dreijährigen Intermezzo bei Bayern München schon fast 12 Jahre dauert. In dieser Zeit bestritt der Verteidiger 372 Spiele für die Westfalen, wurde zu einem Leistungsträger des Vereins aus dem Ruhrpott, spielte unter BVB-Trainern wie Jürgen Klopp, Thomas Tuchel und zuletzt Lucien Favre. In einem Interview mit der Sport BILD äußerte sich der 32-Jährige nun über die Trennung vom Schweizer.

«In den vergangenen anderthalb Jahren haben sich Fehler eingeschlichen. Ich habe sie Kinderkrankheiten genannt», so Hummels. Favres Interimsnachfolger, Edin Terzic, habe diese Probleme erkannt und im Training versucht, sie der Mannschaft auszutreiben.

Hummels, der Königsmörder

Es sei jedoch keinesfalls alles schlecht gewesen im letzten halben Jahr – schließlich ist der BVB «als Gruppenerster in die K.o.-Phase der Champions League eingezogen». Hummel sagt jedoch auch, «am Ende herrschte offenbar der Eindruck, dass es in dieser Konstellation ein Limit gab, welches wir mit Lucien Favre maximal erreichen können.» Er denke, bei den Verantwortlichen sei dann der Entschluss gereift, etwas verändern zu müssen, um über dieses Limit hinauszugehen.

Dass auch Hummels selber mit seiner öffentlichen Kritik an Favres Taktik nach der blamablen 1:5-Niederlage gegen Stuttgart einen Anstoß zur Veränderung gegeben habe, bestreitet der ehemalige deutsche Nationalspieler nicht. «Wir haben über diese Dinge schon intern oft gesprochen. Sowohl im Mannschaftskreis, als auch mit dem Trainerteam. Das öffentlich zu machen, war aus meiner Sicht die letzte Patrone.» Allerdings sei es ihm nicht «um den Trainer und dessen Beurlaubung, sondern unsere Gemeinschaft» gegangen, beteuert er. Der Innenverteidiger habe im Interview nach dem Stuttgart-Spiel zudem auch nicht alles gesagt, was in ihm brodelte: «Ich habe es versucht, vernünftig zu verpacken.»

