Sexismus-​​Eklat beim «Ballon d'Or»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit einer als sexistisch kritisierten Tanzaufforderung hat der französische DJ Martin Solveig bei der Verleihung des «Goldenen Balls» an die norwegische Fußballerin Ada Hegerberg für Wirbel gesorgt. Der 42-Jährige fragte die Sportlerin am Montagabend bei der «Ballon d'Or»-Zeremonie in Lyon, ob sie «twerken» könne – der Twerk ist ein lasziver Tanzstil, bei dem Frauen das Gesäß kreisen und schütteln. Die 23-jährige Hegerberg verneinte sichtlich betreten.

Her reaction ?? pic.twitter.com/0xwhfDgA3a– Get French Football News (@GFFN) 3. Dezember 2018

The DJ presenter asked the first ever women's #BallonDor winner, Ada Hegerberg, to twerk. Her reaction said it all https://t.co/wzTniR9Sigpic.twitter.com/dV6nrO4sS4– The Guardian (@guardian) 4. Dezember 2018

Im Internet brach daraufhin ein Sturm der Entrüstung aus. Internetnutzer kritisierten die Frage als sexistisch und respektlos gegenüber der Sportlerin, die mit dem «Ballon d'Or» von der Fachpresse als weltbeste Fußballerin des Jahres ausgezeichnet wurde.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don't invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R– Martin Solveig (@martinsolveig) 3. Dezember 2018

Der DJ, der die Zeremonie musikalisch begleitet hatte, entschuldigte sich daraufhin. «Ich wollte natürlich niemanden beleidigen», schrieb Martin Solveig im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Es war ein Witz, vielleicht ein schlechter Witz.»

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk– Martin Solveig (@martinsolveig) 3. Dezember 2018

Hegerberg selbst zeigte sich gelassen. «Ich fand das nicht sexistisch», sagte die Stürmerin nach der Zeremonie. Der DJ habe sich zudem bei ihr entschuldigt. Auf die Frage, ob ein männlicher Fußballer jemals zu einem solchen Tanz aufgefordert werden würde, sagte sie: «Das ist eine gute Frage.»

(L'essentiel/chk/afp)