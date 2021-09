Thill sah Traumtor gegen Real mit Tattoo vorher

Blamage für Real Madrid! Das «Weiße Ballett» stolpert am Dienstag in der zweiten Runde der Champions League über Sheriff Tiraspol. Der Eliteliga-Neuling besiegt den Rekordsieger. Jasurbek Yakhshiboev (25.) und der Luxemburger Sébastien Thill (89.) treffen für den Underdog, Karim Benzema gelingt nur per Foulelfmeter (65.) der zwischenzeitliche Ausgleich. Ex-Bayernstar David Alaba sieht beim ersten Gegentor nicht gut aus, als er dem Torschützen im Strafraum zu viel Platz nach einer Flanke von links ließ.

Beim zweiten Gegentor kann sich der Wiener Abwehrchef nicht viel vorwerfen. Thill gelingt wohl das Tor seines Lebens. Unmittelbar vor Spielende nimmt er rund 20 Meter vom Tor entfernt den Ball direkt mit dem Außenrist. Das Spielgerät dreht sich genau ins Kreuzeck. Ein Traumtor! Er reißt sich das Trikot vom Leib, wird von seinen jubelnden Kollegen zu Boden gerissen.

Ein Blick auf seine tätowierten Waden verrät: Er träumte von diesem Moment schon lange.

Auf dem linken Unterschenkel hat der Luxemburger ein Bild von sich selbst in jungen Jahren verewigt. Der Spieler mit der Rückennummer 31 hat einen Traum: die Champions League. Bis zum Pokal ist es für den Provinzklub zwar noch ein langer Weg. Thill hat seinen magischen Champions-League-Moment aber schon erhalten. Die Fußball-Welt kennt nun seinen Namen.

Sheriff Tiraspol's Sebastien Thill, who scored the 90th-minute screamer to beat Real Madrid, has a picture of himself dreaming of the Champions League tattooed on his leg



This is literally what football is all about pic.twitter.com/DKavwOq8eu