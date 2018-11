Gladbach feiert Torfestival gegen Hannover

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach seinem dritten Sieg in Serie ist Borussia Mönchengladbach derzeit der einzige ernsthafte Verfolger von Leader Borussia Dortmund. Die Differenz zwischen den beiden Borussen-Clubs beträgt vier Punkte. Bayern München haben die Gladbacher nunmehr um fünf Punkte hinter sich gelassen.

In der 1. Minute in Rückstand geraten, gelang Mönchengladbach gegen die Hannoveraner noch in der ersten Halbzeit die Wende. Michael Lang zog mit dem verwaisten Ball davon und bezwang Torwart Michael Esser mit einem Schuss durch die Beine. Denis Zakaria, der bei Trainer Dieter Hecking derzeit nicht die besten Karten hat, kam nach 75 Minuten für Goalgetter Alhassane Pléa auf den Platz. Er benötigte nur zwei Minuten, um eine schöne Vorlage von Tobias Strobl mit einem unhaltbaren Schlenzer zum 4:1 zu verwerten.<

Ergebnisse 12. Spieltag:

Mönchengladbach - Hannover 4:1

Freiburg - Werder Bremen 1:1

Mainz - Dortmund 1:2

München - Düsseldorf 3:3

Berlin - Hoffenheim 3:3

Augsburg - Frankfurt 1:3

Wolfsburg - Leipzig 1:0

Schalke - Nürnberg 5:2

Leverkusen - Stuttgart 2:0

Tabelle:

1. Borussia Dortmund 12 35:13 30

2. Mönchengladbach 12 30:14 26

3. Frankfurt 12 29:14 23

4. RB Leipzig 12 22:10 22

5. Bayern München 12 23:17 21

6. 1899 Hoffenheim 12 27:18 20

7. Werder Bremen 12 20:20 18

8. Hertha BSC 12 19:20 17

9. VfL Wolfsburg 12 16:17 15

10. FSV Mainz 05 12 11:14 15

11. SC Freiburg 12 16:20 14

12. Leverkusen 12 18:24 14

13. FC Augsburg 12 20:21 13

14. FC Schalke 04 12 13:17 13

15. 1. FC Nürnberg 12 13:29 10

16. Hannover 96 12 15:26 9

17. Düsseldorf 12 13:28 9

18. VfB Stuttgart 12 8:26 8



(L'essentiel/sda)