FLF weist Vorwürfe der Manipulation zurück

Les tirages au sort de la Coupe de #Luxembourg, ça donne ça: Quand la boule tirée ne convient pas, on la remet dans le pot...@lessentiel pic.twitter.com/BOwep3yiPA — Di Filippo (@PDiFilippo12) 24 septembre 2018

Diese Szene war am Montag nicht nur bei den Luxemburger Fußballfans in aller Munde! Bei der Auslosung zum Frauenpokal agierte Alex Kapp als «Losfee». Der Direktor der Freelander's-Gruppe überraschte jedoch alle, indem er eine Kugel zog, sie kurz betrachtete und dann wieder zurückwarf. Das soll mehrmals vorgekommen sein. Das Video verbreitete sich rasant in den sozialen Netzwerken.

Am Dienstagnachmittag bezog der nationale Fußballverband FLF nun Stellung zu den Vorkommnissen. In einer Pressemitteilung erklärten die Verantwortlichen, dass Alex Kapp den Inhalt der Kugeln nicht sehen konnte. Er reichte sie Marco Richard und Nicolas Schockmel. Die zwei Mitglieder des Verwaltungsrates der FLF öffneten sie anschließend und gaben die Duelle bekannt.

Daher wies die FLF die Vorwürfe der Manipulation zurück. Gleichwohl hätte Kapp «ungewöhnliche Reaktionen» gezeigt. Dennoch sei alles mit rechten Dingen abgelaufen, da Kapp die Mannschaften in den Kugeln nicht einsehen konnte.

(L'essentiel)