Kommt Jeff Strasser überhaupt zum FCK zurück?

Beim 1. FC Kaiserslautern geht das Warten auf eine Entscheidung im Fall Jeff Strasser weiter. Am Dienstag leitete erneut Interimscoach Hans Werner Moser zusammen mit Co-Trainer Alexander Bugera die Übungseinheit des Zweitliga-Schlusslichts auf dem Betzenberg. Nach Angaben der FCK-Pressestelle soll vor der nächsten Partie des Abstiegskandidaten am Sonntag bei Eintracht Braunschweig verkündet werden, wie es weitergeht. Nach wie vor unklar ist, ob Cheftrainer Strasser überhaupt zurückkehrt.

«Ich bin in regelmäßigen Austausch mit Jeff. Wir werden sehen, wie die Diagnosen sind und dann mit Jeff die Entscheidungen treffen», sagte Sportdirektor Boris Notzon der Deutschen Presse-Agentur. «Es werden mit Sicherheit bald alle Informationen vorliegen. Es ist insbesondere im Sinne von Jeff, aber auch von uns, zu wissen was die Diagnose und Empfehlung ist.»

Kommt Altintop?

Der 43-jährige Luxemburger musste bei der Partie vergangenen Mittwoch in Darmstadt als medizinischer Notfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel wurde zur Pause beim Stand von 0:0 abgebrochen und wird am 21. Februar in voller Länge nachgeholt. Eine Diagnose bei Strasser steht weiter aus. Nach Clubangaben hat er keinen Herzinfarkt erlitten und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Parallel zu der Trainerfrage arbeitet der Tabellenletzte auch weiterhin an personellen Verstärkungen für den Abstiegslkampf. Mehreren Medienberichten zufolge steht Stürmer Halil Altintop nach mehr als elf Jahren vor einer Rückkehr zum FCK. Der 35-Jährige spielte von 2003 bis 2006 schon einmal auf dem Betzenberg und steht aktuell beim tschechischen Spitzenclub Slavia Prag unter Vertrag.

Die sportliche Situation ist prekärer denn je: Der Abstand der Roten Teufel zum Abstiegsrelegationsplatz mit Darmstadt beträgt bereits zehn Punkte. Die Ungewissheit über die Situation auf dem Trainerposten ist in der jetzigen Not kaum tragbar. Am Donnerstag wird erstmal der neue Sportvorstand Martin Bader (früher Hannover 96 und 1. FC Nürnberg) bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

