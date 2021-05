Topspiel der Ligue-​​1 endet mit Massenschlägerei

Was für ein Spiel in der ersten französischen Liga: Olympique Lyon feierte am Sonntagabend in Monaco einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg im Topspiel der Ligue 1 und rückte dadurch bis auf einen Punkt an den Tabellendritten aus Monaco heran. Auf Tabellenführer Lille fehlen drei Spieltage vor dem Ende fünf beziehungsweise sechs Punkte.

Das Spitzenspiel bot bis zuletzt Hochspannung. Der eingewechselte Youngster Mathis Cherki entschied das Spiel durch seinen Treffer zum 3:2 in der 89. Minute. Nach einem Gelb-Rot-Ausschluss von Maxence Caqueret hatten die Gäste ab der 70. Minute in Unterzahl agiert.

Emotionen entluden sich nach Schlusspfiff

Nach dem dramatischen Ende entluden sich im Stade Louis II die Emotionen. Die Spieler gingen aufeinander los. Es kam zu einer Massenschlägerei die auf beiden Seiten je zwei Rote Karten zur Folge hatte.

Bei Monaco sahen die beiden jungen Angreifer Willem Geubbels (19) und Pietro Pellegri (20) Rot, bei Lyon flogen Mattia De Sciglio (28) und Marcelo (33) vom Platz.

Mit ihrer Disziplinlosigkeit haben sie lediglich Leader Lille und Verfolger Paris Saint-Germain (ein Punkt zurück) geholfen. Die fünf Spieler werden ihren Mannschaften mindestens am nächsten Spieltag fehlen.

(L'essentiel/sek)