Stürmer vergibt drei Chancen in fünf Sekunden

Stürmer sind da, um Tore zu schießen. Treffen sie nicht, werden sie kritisiert. Bieten sie gar eine Slapstick-Einlage statt eines Tores, folgt der Hohn auf dem Fuß. Das musste auch Tumelo Khutlang, seines Zeichens Nationalstürmer für Lesotho, erfahren.

Der 23-Jährige traf anlässlich der Afrika-Cup-Qualifikation in der Gruppe L mit seinem Nationalteam auf Tansania. Lesotho stand vor der Partie am Sonntag auf Rang 3, mit nur zwei Punkten aus vier Partien. Ein Sieg musste her. In der 21. Minute bot sich Khutlang die Chance. Doch der Stürmer, der für Lesotho in bisher neun Länderspielen einen Treffer erzielen konnte, scheiterte am herauseilenden Keeper Aishi Salum Manula.

Wichtiger Sieg für Lesotho

Damit war der Angriff noch nicht unterbunden. Khutlang kam erneut an den Ball – und scheiterte wieder. Dieses Mal traf er den Ball nicht richtig. Dieser kullerte aber trotzdem Richtung Tor, sprang an den Pfosten und wieder zurück. Und wer kam da angerannt? Genau, eben wieder dieser Khutlang. Und raten Sie mal: Richtig, er scheiterte. Dieses Mal haute er sogar gänzlich am Ball vorbei. Danach wollte er voller Scham wohl am liebsten im Boden versinken.

Letztlich rächte sich diese Dreifach-Chance aber nicht für Lesotho. Denn Verteidiger Nkau Lerotholi schoss das Heimteam in der 76. Minute doch noch zum 1:0-Sieg. Dieser war äußerst wichtig. Im abschließenden Gruppenspiel auswärts gegen die Kapverden hat Lesotho die Qualifikation für den Afrika-Cup somit in der eigenen Hand.

Khutlang wird hingegen für seine verpassten Großchancen wohl für immer einen Platz unter den größten Patzern der Fußballgeschichte innehaben.

The miss of Tumelo Khutlang goes global pic.twitter.com/BOpbfVStuM– Tebalo Pascalis Lebajoa (@LebajoaTebalo) 19. November 2018

(L'essentiel/hua)