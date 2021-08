«Beste Chancen, Champions League zu gewinnen»

Lionel Messi wurde am Mittwoch als neuer PSG-Spieler vorgestellt. Er hat sich bei seiner Vorstellung noch nicht auf ein Datum für seine Spielpremiere im Trikot von Paris Saint-Germain festgelegt. «Ich weiß es nicht. Ich komme aus den Ferien», sagte der 34-Jährige, der nach dem Gewinn der Copa América mit der argentinischen Nationalmannschaft erst einmal Urlaub in Florida und auf Ibiza gemacht hatte.

Er brauche sicher eine Vorbereitung, bevor er wieder spielen könne, sagte Messi am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Parc des Princes. «Ich hoffe, es wird so früh wie möglich sein.» Angesprochen auf die Ligue 1 meinte er: «Alle wollen gegen PSG gewinnen. Es wird auch eine neue Herausforderung für mich. Ich habe viele Freunde hier. Die Mannschaften werden besser, auch wenn sie gegen PSG spielen.»

Darauf, dass er wieder mit Kumpel Neymar vereint ist, freut sich der argentinische Superstar. «Natürlich habe ich Freunde hier. Wenn man das Team sieht, will man gewinnen. Wir haben die gleichen Ziele. Die hatten wir auch, als wir nicht zusammen waren. Ich kenne alle Teammitglieder.» Neymar habe alles für seinen Transfer getan. Generell lobte der 34-Jährige das Wahnsinnsteam der Pariser. «Das Team ist unglaublich. Ich möchte trainieren und gewinnen. Ich werde mit den besten Spielern spielen und möchte das genießen», so Messi, der mehrfach sagte, dass er viele Titel gewinnen wolle. «Ich will die Champions League gewinnen! Mit PSG habe ich die besten Chancen.»

«Hoffe auf ein großes Jahr»

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi sprach derweil neben dem neuen Superstar im Starensemble des französischen Hauptstadtclubs von einem «wunderbaren und historischen Tag für den Verein und die Fußballwelt». Messi mache den Fußball magisch, und er sei ein Gewinner, sagte der 47-Jährige sichtlich stolz und erfreut über den weltweit beachteten Transfercoup.

Er gab aber auch zu: «Wir haben noch nichts gewonnen. Das ist der Start. Es ist harte Arbeit und die Leistung auf dem Feld zählt. Wir haben jetzt jemanden hier, der uns viele Trophäen bringen wird. Wir haben eine fantastische Mannschaft. Wir haben die besten Spieler in der Welt.»

Begleitet wurde Messi wie schon bei seiner Abschiedspressekonferenz am vergangenen Sonntag in Barcelona von seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Söhnen, die bereits das neue Trikot ihres berühmten Papas mit der Nummer 30 trugen.

Und ja, wer sich fragt, ob Messi noch etwas zu Barcelona sagte – nun, nicht viel. «Ich kann nicht vergessen, was ich in Barcelona erlebt habe», meinte der Superstar in einem Nebensatz. Diesen ergänzte er aber sogleich: «Ich bin aber auch über das neue Leben hier sehr glücklich.»

(L'essentiel/Nils Hänggi)