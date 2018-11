Ersatztorwart zeigt riesiges Loch im Kopf

Diese Trainingsverletzung ist nichts für schwache Nerven: Beim Premier-League-Club Watford hatte am Dienstag Ersatztorwart Pontus Dahlberg plötzlich ein Loch im Kopf, nachdem er ein Knie an den Kopf bekommen hatte. Der 19-Jährige schwedische Nationaltorhüter wollte trotzdem weitermachen, wurde aber sofort in die Kabine gebracht.

Torhüter-Oldie Ben Foster postete ein Video seines jungen Kollegen auf Twitter. «Er wollte einfach aufstehen und weitermachen», schrieb der 35-Jährige.

Watford belegt im Moment den 7. Platz in der höchsten englischen Spielklasse. Am 24. November treffen The Hornets vor heimischem Publikum auf Liverpool.

Warnung der Redaktion: Das folgende Video enthält Aufnahmen, die den Betrachter eventuell verstören können.

GRAPHIC CONTENT ALERT ????!! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it off pic.twitter.com/8mC1xEH0A5