Kimmich kehrt nach Corona-​​Pause zurück

Das abgelaufene Jahr endete für Joshua Kimmich alles andere als nach Plan. Eine Debatte um seinen Impfstatus entbrannte in Deutschland und verstummte erst, als sich der 26-Jährige am 25. November mit dem Coronavirus infizierte.

Sein letztes Training mit der Mannschaft hatte er zuvor am 17. November absolviert, ehe er sich in Quarantäne begeben musste. Erst jetzt kann er zurück auf den Platz. Denn nach seiner Covid-19-Erkrankung litt Kimmich an Langzeitfolgen. Er hatte Flüssigkeit in der Lunge und musste daher länger pausieren. Zuletzt musste der Fußballspieler in die Reha.

Nach 47 Tagen steht der Bayern-Star am Montag wieder im Mannschaftstraining. Am Freitag steigt der Rückrundenauftakt der deutschen Bundesliga. Ob Kimmich für das Match gegen Gladbach schon einsatzfähig ist, ist unklar.

Omikron sorgt für Chaos

Die Corona-Sorgen sind für die Bayern allerdings längst nicht vorbei. Die Omikron-Variante sorgt für Chaos. Mit Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards und Co-Trainer Dino Toppmöller wurden zuletzt fünf Personen positiv getestet und fehlen.

Trainer Julian Nagelsmann und Co. zittern nun vor weiteren Ansteckungen.

(L'essentiel/sek)