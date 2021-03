Gladbachs Pleiteserie endet gegen Schalke 04

Nach der überraschenden Absage des vermeintlichen Hoffnungsträgers Ralf Rangnick hat sich der taumelnde FC Schalke 04 als guter Aufbaugegner für Borussia Mönchengladbach erwiesen. Nach zuletzt sieben Pflichtspiel-Niederlagen gewann das Team von Trainer Marco Rose am Samstagabend verdient mit 3:0 (1:0) beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Dank der Treffer von Kapitän Lars Stindl (15. Minute) und Stefan Lainer (63.) sowie eines Eigentores von Schalke-Keeper Frederik Rönnow (72.) blieb es Rose erspart, den Club-Negativrekord eines Trainers mit acht Pleiten am Stück von Wolf Werner aus dem Jahr 1989 einzustellen.

Damit dürfte der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselnde Rose in der anstehenden Länderspielpause etwas beruhigter an der auch am Samstag wieder offenbarten katastrophalen Chancenverwertung arbeiten. Mit 36 Punkten aus 26 Spielen sprangen die Borussen zumindest für einen Tag auf Rang neun.

Für Schalke und den neuen Trainer Dimitrios Grammozis bleibt die Lage nach der 18. Saison-Niederlage indes hoffnungslos. Am Sonntag könnte der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf 14 Zähler anwachsen. Längst befindet sich der Club in den Planungen für die zweite Liga. Darin war Rangnick als vermeintlich künftigem Sportvorstand eine Schlüsselrolle angedacht. Durch dessen Absage vor dem Spiel ist die Unruhe auf Schalke noch einmal größer geworden.

(L'essentiel/dpa)