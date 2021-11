St. Pauli gratuliert «Euch Uwe» zum 85. Geburtstag

Lieber Uwe, auch vom Millerntor wünschen wir Dir alles Gute zu Deinem 8️⃣5️⃣. Geburtstag. Du bist ein Vorbild in Vereinstreue, Fairness und Bodenständigkeit. Bleib so wie Du bist. ????#fcsp | #Seeler pic.twitter.com/0X0FgakQ9V — FC St. Pauli (@fcstpauli) November 5, 2021

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat HSV-Urgestein Uwe Seeler zum 85. Geburtstag gratuliert. «Uwe Seeler steht für unbändigen Einsatz, für viele schöne Tore und für eine hanseatische Zurückhaltung, für eine Bodenständigkeit, für eine Vereinstreue, die es heutzutage nicht mehr so gibt und nicht mehr geben wird. Er ist ein Vorbild für eine Generation an Fußballern. Er ist ein Idol, eine Legende», sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz am Freitag.

Der Coach des HSV-Stadtrivalen bekannte: «Selbst wir von St. Pauli mögen 'Euch Uwe'.» Schultz erinnerte daran, dass die HSV-Ikone einst T-Shirts für den Kiezverein verkauft hatte, als es dem FC St. Pauli wirtschaftlich schlecht ging. «Das zeigt seine Größe und Klasse und sein großes Herz, in das nicht nur der HSV reinpasst, sondern auch ein kleines Fleckchen für uns da ist.»

(L'essentiel/DPA )