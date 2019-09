Nachwuchstorwart im Probetraining bei Porto

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der junge Torhüter von Etzella, André Barrela (19), träumt davon, Fußballprofi zu werden. Der luxemburgische U19-Nationalspieler steht seit Montag in Vila Nova de Gaia im Trainingszentrum des FC Porto, so Contacto. Der Ettelbrücker, der bereits mehrere Spiele in der BGL League absolviert hat, trainiert mit der Juniorenmannschaft und hofft, mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit der portugiesischen Scouts auf sich zu ziehen.

André Barrela hat bereits zwei Einheiten auf dem Gelände des Clubs absolviert und wird noch bis Samstag im Team bleiben. «Das Training verlief gut. Ich werde alles geben, um den Trainern und Leitern des Clubs mein Können unter Beweis zu stellen. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit hier beim FC Porto», sagte der junge Torhüter unseren Kollegen von Contacto.

(pp/L'essentiel)