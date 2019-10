Armenische Ultras brüsten sich mit der Tat

Auf Facebook posieren junge Männer mit der Flagge und der Drohne die durch das Stade Josy Barthel flog. Der Zwischenfall sorgte für eine Spielunterbrechung. Wie das Luxemburger Wort berichtet, bekennen sich die Männer in dem Post zum Drohnen Flug und geben an die Fangruppe sei aus Belgien angereist um das Spiel zu stören.

In weiteren Facebookpost bezeichnet die Gruppierung das Spiel als gefälscht. Damit spielt man wohl auf den Konflikt in der Region an, der die Stadt Quarabag zu einer Geisterstadt hat werden lassen. Der FK Quarabag Agdam ist zwar der Aserbaidschanische Vertreter in der Euopa League, aber auch die Armenier beanspruchen die Region Bergkarabach als ihr Staatsgebiet. In der Kommentarspalte unter dem Posting entflammte auch gleich ein wilder Konflikt.

Un drone avec un drapeau arménien interrompt le match à @F91Diddeleng . Quelques supporters azéris en colère envahissent le terrain. Forte tension. pic.twitter.com/l3Vc9zLtNG — Di Filippo (@PDiFilippo12) October 3, 2019

Die Beamten der Police Grand-Ducale beraten zur Stunde über den Vorfall.

(L'essentiel)