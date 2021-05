Inter Mailand wird auf dem Sofa Meister

Auch ein Tor von Robin Gosens hat die rechnerische Chance von Atalanta Bergamo im italienischen Meisterkampf nicht mehr aufrecht erhalten können. Durch ein 1:1 (1:0) am Sonntag bei Sassuolo Calcio kann Bergamo Inter Mailand nicht mehr abfangen. Die Nerazzuri, die am Samstag mit Mühe 2:0 beim Tabellenletzten der Serie A, FC Crotone, gewonnen hatten, durften sich über ihren 19. Meisterschaftstriumph in Italien freuen.

Trotz vorübergehender Unterzahl wegen einer Rote Karte gegen Torwart Pierluigi Gollini (22. Minute) gingen die Gäste aus Bergamo in Führung. Gosens (32.) erzielte sein zehntes Saisontor. Per Foulelfmeter glich Domenico Berardi (52.) nach der Pause aus. Sassuolos Marlon sah eine Viertelstunde vor dem Ende die Gelb-Rote-Karte nach einem Foul im Strafraum, den Elfmeter vergab der eingewechselte Luis Muriel. Remo Freuler stand über die komplette Spielzeit auf dem Platz.

Vier Spiele vor dem Ende der Saison hat Atalanta 13 Punkte Rückstand, maximal zwölf könnten Gosens und seine Mitspieler noch holen. Der neue Champion Inter mit Trainer Antonio Conte löst Serienmeister Juventus Turin ab, der die vergangenen neun Titel gewonnen hatte, und feiert den ersten Scudetto sei 2010. Damals wurde Inter noch von José Mourinho trainiet und hatte sogar das Triple gewonnen.

(L'essentiel/dpa/fss)