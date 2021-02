Barça droht nach Leak des Messi-​​Vertrags Ärger

Bei Barcelona brennt der Baum. Lichterloh. Nachdem die spanische Zeitung El Mundo am Wochenende den Mega-Vertrag zwischen Barça und Messi veröffentlichte, war der Aufschrei riesig. Er enthüllte, dass der Superstar bei den Katalanen in den letzten vier Jahren 555.237.619 Euro verdiente.

Diese Enthüllung schockierte. Die Medien, die Fans, die Fußball-Welt. Und wohl auch den europäischen Fußballverband, die Uefa. Die wird nun nämlich aller Voraussicht nach eine Untersuchung einleiten. Wie die Marca berichtet, sieht der Verband einen klaren Regel-Verstoß gegen das Financial Fairplay, welches sich auch damit befasst, wie hoch die Gehaltsausgaben eines Vereins sein dürfen.

Dass der europäische Fußballverband vermutlich eine Untersuchung einleitet, dürfte besonders Real Madrid gefallen. Der Erzrivale der Katalanen ist laut der Marca besonders verärgert. Die Verantwortlichen würden sich laut der Zeitung beklagen, dass man in den vergangenen Jahren selbst alles unternommen habe, um sich an das Financial Fairplay zu halten und Barcelona dies scheinbar nicht ganz so ernst genommen habe.

Barcelona soll Messi 63,5 Millionen schulden

Sollte Barça tatsächlich seitens der Uefa verurteilt werden, drohen dem Messi-Club weitreichende Konsequenzen. Von einer Geldstrafe, über eine Transfersperre, bis hin zum Ausschluss aus der Champions League. Kurz: Die Katalanen stehen vor einem Berg von Problemen: der enthüllte Messi-Vertrag, die Schulden in der Höhe von 1,173 Milliarden Euro, die bevorstehende Untersuchung seitens der Uefa.

Und damit sind nicht einmal alle Probleme aufgezählt. So soll Barcelona Lionel Messi noch 63,5 Millionen Euro schuldig sein. Dies vermelden zumindest verschiedene spanische Zeitungen. Demnach hätten die Katalanen bis Ende Januar 72 Millionen Euro auf Messis Konto überweisen sollen. Die Summe soll sich demnach aus Gehaltszahlungen und Entgelten für Bildrechte zusammensetzen. Allerdings habe der Club lediglich 8,5 Millionen Euro überwiesen.

(L'essentiel/Nils Hänggi)