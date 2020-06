«Ronaldo» zieht es von Luxemburg nach Portugal

Die in Luxemburg ansässige CRS Holding von Cristiano Ronaldo ist nach Lissabon in Portugal, umgezogen. Dies berichtet die italienische Wirtschaftszeitung Milano Finanza. Demnach soll das Unternehmen des portugiesischen Fußballstars ganz nebenbei auch seinen Namen in «CR7 Lifestyle» geändert haben. Diese Holdinggesellschaft sei für die Verwaltung der Hotelaktivitäten des Spielers von Juventus Turin zuständig.

«Diese erste Rückkehr nach Hause könnte der Auftakt zu anderen persönlichen und beruflichen Entscheidungen sein», schreibt die italienische Zeitung, was darauf hindeutet, dass dieser Wechsel von Cristiano Ronaldo selbst während der Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise beschlossen worden wäre. Zum 31. Dezember 2019 wies der Jahresabschluss des Unternehmens einen Umsatz von 17,73 Millionen Euro und einen Gewinn von 233.000 Euro aus.

Die CRS-Holding wurde auch im Zusammenhang mit den «Football Leaks» erwähnt, die der Spiegel über sieben Monate lang gemeinsam mit mehr als 60 Journalisten des Recherchenetzwerks European Investigative Collaborations (EIC) veröffentlichte.