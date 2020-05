FC Seoul entschuldigt sich für Sexpuppen

Da stehen die Fußballer endlich wieder auf dem Platz. Doch wer soll für Stimmung sorgen, Tausende leere Plätze im Stadion, die wegen der Corona-Krise leer bleiben müssen, beerben? Diese Frage stellte sich der südkoreanische Club FC Seoul.

Und die vielleicht nicht beabsichtigte Antwort lieferte der Verein am Sonntag in der Partie gegen den FC Gwangju (1:0). Sexdolls hielten stehend und sitzend Schilder mit Werbungen für Pornoseiten in den Händen. Nicht Tausende. Aber immerhin waren es 30 Sexpuppen an der Zahl.

Alles nur ein Missverständnis?

Erst als sich einige Fans beschwerten, folgte eine Entschuldigung seitens der Verantwortlichen. Die Sexpuppen hätten «sehr menschlich» ausgesehen, beteuert der Verein, und sei deshalb von Schaufensterpuppen ausgegangen. Tatsächlich stammen die Puppen vom Sexspielzeug-Hersteller Dalcom.

Auch dieser hat sich mittlerweile entschuldigt – beim Verein, wie die BBC am Montag mitteilte.

(L'essentiel/bf)