Star-​​Kicker Evra wird zum Hähnchenschmeichler

Ja, in der Länderspielpause kann es schon mal langweilig werden. Vor allem, wenn man im eigenen Nationalteam keine Rolle mehr spielt. Der Franzose Patrice Evra scheint mit dem Fußball-Entzug nicht allzu gut klarzukommen.

Seine Tage im Scheinwerferlicht des europäischen Fußballs scheinen gezählt. Der 37-Jährige ist aktuell vereinslos und bietet seinen Fans statt mit Fußball via Instagram regelmäßig eine Show. Seine Bilder und Videos sind (fast) immer für ein Schmunzeln gut.

In seiner jüngsten Instagram-Story liebkost Evra ein rohes Hähnchen. Er massiert es, küsst es und scherzt: «An alle Veganer: Ich sag auch nichts, wenn ihr das Gras in meinem Garten esst.» Das Video verstört viele Fans und macht in den Sozialen Medien die Runde. Tenor: Jetzt dreht er komplett durch. Hoffentlich kehrt mit dem Club-Fußball auch im Hause Evra wieder Normalität ein.

