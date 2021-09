Fußballverband Schwedens erteilt Katar eine Absage

Schwedens Fußballer verzichten auf ihr für Januar geplantes Trainingslager in Katar. Nach einem Gespräch mit den Club-Managern habe man sich entschieden, nicht nach Doha zu reisen, teilte der Verband am Mittwoch mit. «Das gesamte Konzept der Januar-Tour basiert darauf, dass die Allsvenskan-Clubs bereit sind, ihre Spieler an uns freizugeben», sagte der Generalsekretär des Verbandes, Håkan Sjöstrand, laut einer Mitteilung. Die Vereine seien sich einig, dass das Camp nicht in Katar stattfinden solle. Nun muss der Verband nach einem neuen Austragungsort suchen.

Die schwedische Nationalmannschaft hatte ihr Trainingslager seit 2019 in Katar veranstaltet. Zuletzt war der Verband in die Kritik geraten, weil er das Trainingslager für den Januar 2022 nicht abgesagt hatte. Am Dienstag nun bekräftigten Vertreter der schwedischen Fußballclubs, dass sie gegen die Reise nach Katar seien.

«Die Sterberate liegt in einem zu erwartenden Bereich»

Den Kontakt zu Katar will der schwedische Fußballverband dennoch nicht abbrechen. «Die Lobbyarbeit, die wir in Katar für die Menschenrechte und die Situation von Wanderarbeitnehmern geleistet haben, wird fortgesetzt», hieß es in der Mitteilung.

Laut der britischen Zeitung «Guardian» sind seit der WM-Vergabe 2010 in Katar mehr als 6500 Arbeiter aus Südostasien gestorben. Katars Regierung argumentiert, die Sterberate liege angesichts von mehr als 1,4 Millionen Menschen aus der Region im Land in einem zu erwartenden Bereich. Aus den Zahlen des «Guardian» geht nicht hervor, welche Tätigkeiten die Verstorbenen ausgeübt haben. Amnesty zufolge ist unklar, wie viele Arbeiter im Zuge der WM-Vorbereitung bislang gestorben sind. Die WM-Organisatoren sprechen von 37.

