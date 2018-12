F91 empfängt Mondorf im Pokal-​​Viertelfinale

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg bekommt es der siebenfache Pokalsieger F91 Düdelingen mit Ligakonkurrent US Mondorf zu tun. Das ergab die von der FLF vorgenommene Auslosung am Donnerstag. Die Düdelinger stehen derzeit auf Rang drei in der Tabelle und gehen gegen Mondorf (9.) wohl als klarer Favorit auf den Platz.

Am 3. April steht im Pokal ein weiteres Kräftemessen zweier Erstligisten auf dem Programm: Una Strassen, derzeit auf Rang acht in der Liga, muss zu Aufsteiger Etzella Ettelbrück. Progrès Niederkorn bekommt es im Viertelfinale mit dem Gewinner des Achtelfinalduells der Ehrendivisionäre Mühlenbach gegen Bissen (17. Februar) zu tun. Rosport muss auswärts gegen Mertert-Wasserbillig (EP) bestehen.

Coupe de Luxembourg

Achtelfinale, Sonntag, 17. Februar:

Mühlenbach (EP) – Bissen (EP) 18 Uhr

Viertelfinale, Mittwoch, 3. April:

Etzella – Una Strassen

F91 – Mondorf

Mühlenbach/Bissen – Niederkorn

Mertert-Wasserbillig (EP) – Rosport



(L'essentiel)