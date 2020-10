Wird David Alaba Teamkollege von Ronaldo?

Denn wenn sich die Bayern mit Alaba nicht auf eine Verlängerung und ein für beide Seiten passendes Gehalt einigen können, ist er ab Sommer 2021 ablösefrei zu haben. Fest steht: Die Dienste des aktuellen Abwehrchefs der Münchner sind auch im Ausland heiß begehrt.

So auch bei Juventus Turin, wie Tuttosport berichtet. Der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo soll mehr als interessiert sein, den Wiener nach Italien zu holen. Ob es überhaupt so weit kommt, ist derzeit natürlich noch offen. Doch die Italiener sollen alles dafür tun, Alaba einen Wechsel in den Süden schmackhaft zu machen.

(L'essentiel/red)