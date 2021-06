Dänemark geht nach Schock in zweites Spiel

Fünf Tage nach dem Zusammenbruch von Spielmacher Christian Eriksen im Auftaktspiel gegen Finnland tritt Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft zu ihrem zweiten Spiel bei der EM an. Gegner ist an diesem Donnerstag (18 Uhr) in Kopenhagen Mitfavorit Belgien, das im Gegensatz zu den Dänen mit einem Sieg in die Gruppe B gestartet ist.

Wie Belgien gehen auch die Niederlande und Österreich mit drei Punkten aus dem ersten Spiel in ihr direktes Duell in Amsterdam (21 Uhr). Beide haben dort wie Belgien schon die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Österreich fehlt allerdings der gesperrte Marko Arnautovic. Im anderen Spiel der Gruppe C treffen zuvor in Bukarest die Ukraine und Nordmazedonien aufeinander (15 Uhr).

(L'essentiel/DPA)