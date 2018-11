BVB ringt Bayern spektakulär nieder

Borussia Dortmund und Lucien Favre bleiben in der Bundesliga ungeschlagen und distanzieren Meister Bayern München um sieben Punkte. Der BVB siegt im Spitzenspiel nach 0:1 – und 1:2-Rückstand noch 3:2.

11. Spieltag:



Freitag, 09.11.2018:

Hannover 96 - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)



Samstag, 10.11.2018:

1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2:1 (0:0)

Werder Bremen - Bor. Mönchengladbach 1:3 (0:1)

SC Freiburg - FSV Mainz 05 1:3 (0:2)

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC 4:1 (0:0)

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:2 (0:0)

Borussia Dortmund - Bayern München 18.30



Sonntag, 11.11.2018:

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 15.30

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 18.00



Gesamttabelle:

1. Borussia Dortmund 10 30:10 24

2. Bor. Mönchengladbach 11 26:13 23

3. Bayern München 10 18:11 20

4. RB Leipzig 10 19:9 19

5. 1899 Hoffenheim 11 24:15 19

6. Eintracht Frankfurt 10 23:13 17

7. Werder Bremen 11 19:19 17

8. Hertha BSC 11 16:17 16

9. FSV Mainz 05 11 10:12 15

10. FC Augsburg 11 19:18 13

11. SC Freiburg 11 15:19 13

12. VfL Wolfsburg 11 15:17 12

13. Bayer Leverkusen 10 16:21 11

14. FC Schalke 04 10 8:12 10

15. 1. FC Nürnberg 11 11:24 10

16. Hannover 96 11 14:22 9

17. Fortuna Düsseldorf 11 10:25 8

18. VfB Stuttgart 11 8:24 8

Bayern München spielte in Dortmund gut. Viel besser jedenfalls als in so vielen anderen Spielen in dieser Saison. Doch es reichte gegen den Leader Borussia Dortmund im Spitzenspiel nicht zum Punktgewinn. Robert Lewandowski traf in der 95. Minute zum vermeintlichen 3:3. Doch der Pole stand einen halben Meter im Offside. Die dritte Niederlage der Saison für den Titelhalter war damit besiegelt.

Die Entscheidung führten die Dortmunder in der letzten halben Stunde herbei. Zunächst traf Captain Marco Reus mit einer sehenswerten Direktabnahme zum 2:2 (67.), dann schoss der Spanier Paco Alcacer nach einem Alleingang vor Bayerns Keeper Manuel Neuer zum Siegestor ein. Der Stürmer war von Lucien Favre erst eine Viertelstunde zuvor eingewechselt worden.

Favre mit richtigem Riecher

Der Schweizer Trainer bewies auch sonst ein gutes Händchen: So nahm er zur Pause Julian Weigl aus dem Spiel und brachte Mahmoud Dahoud im zentralen Mittelfeld. Und das Spiel kippte auf die Seite der Dortmunder. Nachdem sie zunächst mittels Elfmeter durch Reus ausgeglichen hatten und postwendend durch Joshua Kimmich wieder in Rückstand geraten waren, setzten sie zum Sturmlauf an. Bis das 2:2 fiel, hatte Dortmund drei hochkarätige Chancen nicht verwertet. Der Sieg des BVB geht deshalb in diesem spektakulären Spiel in Ordnung.

Dortmunds Schweizer Ersatzkeeper Marwin Hitz kam zu seinem ersten Einsatz in der Bundesliga für den BVB. Sein Landsmann und die Dortmunder Nummer 1 Roman Bürki hatte am Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid einen Schlag auf den Oberschenkel erlitten und musste Forfait erklären. Er wird in der nächsten Woche auch die Länderspiele mit der Schweiz verpassen. Gegen München konnte sich der Ostschweizer Hitz kaum auszeichnen. Bei den Gegentoren war er ohne Abwehrchance, ansonsten musste er kaum eine Parade zeigen.

Die Bayern liegen nun schon sieben Punkte zurück und verloren in den ersten elf Spielen drei Mal. Sie könnten am Sonntag sogar bis auf den 5. Platz abrutschen. Dortmund dagegen surft weiter auf einer Welle der Euphorie. Nach elf Runden noch ungeschlagen war Dortmund letztmals in der Saison 2002/03.

Borussia Dortmund - Bayern München 3:2 (0:1) 81.360 Zuschauer. - Tore: 26. Lewandowski 0:1. 49. Reus (Foulpenalty) 1:1. 52. Lewandowski 1:2. 67. Reus 2:2. 73. Alcacer 3:2. - Bemerkungen: Dortmund mit Akanji und Hitz, ohne Bürki (verletzt).

(L'essentiel/sda)