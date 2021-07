Rashford-​​Gemälde übersät mit Liebesnachrichten

Er war einer der Sündenböcke: Marcus Rashford verschoss einen englischen Elfmeter im Elfmeterschießen. Er, Bukayo Saka und Jadon Sancho scheiterten. Sie alle wurden nach dem verlorenen EM-Finale gegen Italien rassistisch beleidigt. Rashford, der für Manchester United stürmt, hatte sich wiederholt für Belange sozial schwacher Kinder eingesetzt und bekam dafür ein Wandgemälde erstellt. Dieses wurde durch Vandalen verunstaltet.

Doch nur wenig später überklebten Fans die Schmierereien. Und mittlerweile ist das Gemälde mit Liebesnachrichten für Rashford verschönert. Da steht beispielsweise drauf: «Mein Premierminister» oder «das Herz der Nation» oder «Sohn von Manchester». Den in Manchester geborenen 23-Jährigen rühren diese Nachrichten zutiefst. Er schreibt auf Insta: «Überwältigt. Dankbar. Mir fehlen die Worte.»

Rashford hatte nach den Anfeindungen gegen sich reagiert und sich an die Fans gewidmet. Unter anderem schrieb er: «Ich kann die Kritik an meiner Leistung hinnehmen. Aber ich werde mich nie dafür entschuldigen, wer ich bin und woher ich komme. Ich habe mich noch in keinem Moment in meinem Leben stolzer gefühlt, wie in diesem Moment, als ich das England-Trikot trug und mir meine Familie von der Tribüne aus zujubelte. Davon habe ich immer geträumt.»

Prinz William sprach bezüglich den rassistischen Anfeindungen gegen die englischen Spieler von «abscheulichem Verhalten». «Es muss jetzt aufhören, und alle Beteiligten sollten zur Rechenschaft gezogen werden», twitterte der Queen-Enkel. «Ich bin angewidert von den rassistischen Beschimpfungen.»

