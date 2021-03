PSG-​​Star wegen Überfalls ausgewechselt

Es war kein guter Abend für die Millionen-Truppe von Paris Saint-Germain. Am Sonntagabend gingen sie zwar gegen den Abstiegskandidaten Nantes in Führung. Schlussendlich verloren sie das Spiel aber 2:1. Umso erstaunlicher, dass Offensiv-Star Ángel di María beim Stand von 1:1 ausgewechselt wurde. Kurz zuvor war zu sehen, wie PSG-Sportdirektor Leonardo von der Tribüne kam und mit Trainer Mauricio Pochettino sprach. Anschließend folgte gleich die Auswechslung – der argentinische Trainer Pochettino empfing seinen Landsmann am Spielfeldrand, sprach mit ihm und zusammen gingen sie in Richtung Garderobe. Bei Abpfiff war di María schon nicht mehr im Stadion.

Die Auswechslung hatte nicht etwa Leistungsgründe – der PSG-Star wurde mitten im Spiel ausgeraubt. Laut «RMC Sport» sollen auch di Marías Frau sowie seine beiden kleinen Töchter während des Raubes im Haus gewesen sein. Es ist von einem «sehr gewaltsamen» Überfall die Rede, ohne dass weitere Details bekannt sind. Eine Spezialeinheit für Einbruchsdelikte soll die Ermittlungen übernommen haben. «Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir drei Punkte verloren haben. Aber die Mannschaft ist wegen anderer Dinge besorgt, die Ihnen wahrscheinlich bekannt sind», sagte Pochettino nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Di María und seine Familie sollen am Sonntag zudem nicht die einzigen Raubopfer gewesen sein. Auch bei PSG-Teamkollege Marquinhos soll am Sonntagabend eingebrochen worden sein.

Immer wieder Einbrüche bei PSG-Stars

Für die Pariser Fußballstars ist es ein weiteres Kapitel einer Einbruchserie. Die Sportzeitung «L'Équipe» hatte bereits zu Beginn des Jahres darüber berichtet, dass beim italienischen Stürmer Mauro Icardi eingebrochen wurde. Auch Sergio Rico, Dani Alves, Eric maximal Choupo-Moting und Thiago Silva sind während ihrer Zeit in Paris zuhause ausgeraubt worden.

Auch für di María ist es keine unbekannte Situation. Als der Argentinier 2015 bei Manchester United spielte, wurde bei ihm eingebrochen. Der heute 33-Jährige gab damals gar an, dass er den englischen Club unter anderem aufgrund dieses Vorfalls wenige Monate später verlassen habe.

